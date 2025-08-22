Sinsay Промоция 21 Август – 31 Август 2025

В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Tениска с бродиран надпис. Цвят: кремав – цена 7,90 лв.; САМО ОНЛАЙН Тениска с дълъг ръкав Цвят: многоцветен – цена 7,90 лв.; Дънки jogger Цвят: бежово – цена 20,90 лв.; Тениска с принт Chicago Цвят: бял – цена 5,90 лв.; Спортни шорти с клин Active Цвят: черeн – цена 18,90 лв.; Рокля на цветя с еластични набори Цвят: многоцветен – цена 18,90 лв.; Рокля с декоративна панделка Цвят: многоцветен – цена 20,90 лв.; Комплект пижама PAW Patrol Цвят: яркорозово – цена 9,90 лв.; BESTSELLER Суитшърт с качулка SONIC THE HEDGEHOG Цвят: нави – цена 12,90 лв.; Двукомпонентна пижама How to train your dragon Цвят: черeн – цена 990 лв.; САМО ОНЛАЙН Спортен панталон 7 pack 5,41 BGN (2,77 EUR) / 1 бр. Цвят: черeн – цена 37,90 лв.; САМО ОНЛАЙН Cтикер за измерване на ръста на детето Цвят: зeлeн – цена 7,50 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



