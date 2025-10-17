Sinsay Промоция 17 Октомври – 20 Октомври 2025

Публикувано в на 17 октомври 2025 admin

В новата промоция на Sinsay ще откриете: Едноцветен бански с леопардов принт – цена 16,90 BGN 8,64 EUR; Тениска с къс ръкав – цена 15,60 BGN 7,98 EUR; Бодита, 2 броя Jurassic Park – цена 6,50 BGN 3,32 EUR; Тениска – цена 8,90 BGN 4,55 EUR; Тениска basic – цена 5,50 BGN 2,81 EUR; Обици с щифт 2 pack – цена 4,90 BGN 2,51 EUR; Плетен клин на райета Minnie Mouse – цена 7,50 BGN 3,83 EUR € и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg

Sinsay Промоция 17 Октомври – 20 Октомври 2025
Sinsay Промоция 17 Октомври – 20 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Kik Каталог-Брошура от 13 Октомври 2025 Kik Каталог-Брошура от 13 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Kik ще откриете: Хартиена елха различни цветове, височина: 50 см - ...
TEDi Брошура Каталог 10 Октомври – 17 Октомври 2025 TEDi Брошура Каталог 10 Октомври – 17 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на TEDi ще откриете: Ароматна свещ различни цветове и аромати, 2 фитила, ...
Fashion Days Промоция 06 Октомври – 26 Октомври 2025 Fashion Days Промоция 06 Октомври – 26 Октомври 2025

В новата‎ промоция на Fashion Days ще намерите: Dr. Martens Унисекс кожени боти Sinclair - цена 287,99 ...