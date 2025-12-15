В новата промоция на Sinsay ще откриете: Тениска с дълъг ръкав Bambi – цена 3,90 лв.; Кошница за съхранение – цена 7,80 лв.; Поло тениска с десен – цена 13,90 лв.; Стойка за тоалетна хартия – цена 22,90 лв.; Спортен панталон – цена 13,90 лв.; Тениска с щампа – цена 11,90 лв.; Памучна тениска на райета – цена 5,90 лв.; Суитшърт с качулка – цена 10,90 лв.; Затоплени панталони с поларна подплата – цена 7,80 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция 15 Декември – 25 Декември 2025