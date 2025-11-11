Sinsay Промоция 12 Ноември – 21 Ноември 2025

Публикувано в на 12 ноември 2025 Mladen

В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Преносима чанта за кучета и котки Цвят: нави – ценa 19,90 лв.; Спортни панталони 2 броя Цвят: жълт – цена 8,80 лв.; Апрески Minnie Mouse Цвят: розов – цена 35,20 лв.; BESTSELLER Тениска с дълъг ръкав Frozen – светлосиньо – цена 7,90 лв.; Елегантна блуза с блестящи пайети Цвят: черeн – цена 15,60 лв.; Комплект блуза и панталон Цвят: сребърно – цена 19,90 лв.; Рипсено пуловер с декоративни закопчалки във формата на панделки Цвят: черeн – цена 29,30 лв.; Поло тениска с десен Цвят: нави – цена 13,90 лв.; PREMIUM Холна маса с рафт Цвят: черeн – цена 70,40 лв.; Комплект спално бельо с десен на листа Цвят: тъмнотюркоазено – цена 54,90 лв.; Комплект спално бельо с коледен десен Цвят: бежово – цена 19,90 лв.; Комплект спално бельо с десен на листа Цвят: пепел от рози – цена 54,90 лв.; Изолирани джогър панталони Цвят: Светло сиво – цена 13,70 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg

Sinsay Промоция 31 Октомври – 06 Ноември 2025
Sinsay Промоция 12 Ноември – 21 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Fashion Days Промоция 10 Ноември – 23 Ноември 2025 Fashion Days Промоция 10 Ноември – 23 Ноември 2025

В новата промоция на Fashion Days ще откриете: LC WAIKIKI Яке с изчистен десен и качулка — цена ...
TEDi Брошура Каталог 07 Ноември – 15 Ноември 2025 TEDi Брошура Каталог 07 Ноември – 15 Ноември 2025

В новата брошура на Tedi ще откриете: Dunlop LED преносима тонколона с Bluetooth с дръжка и USB ...
Decathlon Промоция Черен Петък 14 Ноември – 23 Ноември 2025 Decathlon Промоция Черен Петък 14 Ноември – 23 Ноември 2025

В новата‎ промоция на Decathlon ще намерите: SHOKZ СПОРТНИ СЛУШАЛКИ С КОСТНА ПРОВОДИМОСТ OPENRUN PRO 2, ЧЕРНИ ...