В новата промоция на Sinsay ще откриете: Шапка beanie – цена 1.99 €; Чорапи, 3 чифта – цена 0.97 €; Пуловер 74 – 98 – цена 3.99 €; Самостоятелно стояща декорация 2 pack – цена 1.99 €; Памучна поло тениска – цена 6.49 €; Коледни украси за елха, комплект от 2 броя – цена 2.51 €; Комплект пижама Sonic The Hedgehog – цена 3.27 €; Бебешки гащеризони, 2 броя – цена 7.99 €; Блузи с дълъг ръкав, 2 броя – цена 2.49 € и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция 08 Януари – 21 Януари 2026