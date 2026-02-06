Sinsay Промоция 05 Февруари – 18 Февруари 2026

В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Подаръчни чанти, 3 броя Winnie the Pooh Цвят: многоцветен – цена 3.99 €; Бамбукова дъска за рязане Цвят: бежово – цена 2,99 €; Тениска с цветен принт във формата на сърце и дантелен акцент Цвят: кремав – цена 3,99 €; Памучна двучастна пижама с принт Hello Kitty Цвят: бял – цена 9,99 €; Памучен бебешки гащеризон Цвят: пастелнорозово – цена 4,99 €; Памучен бебешки гащеризон Цвят: кремав – цена 5,49 €; Памучна тениска 3 pack Цвят: бежово – цена 7,99 €; Комплект суитшърт и панталон Hello Kitty Цвят: Светло сиво – цена 16,99 €; Памучна тениска с принт Garfield Цвят: светложълто – цена 3,99 €; Рокля с декоративни волани със сърца Цвят: роза – цена 2,99 € и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg

