В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Дамско яке Цвят: черeн – цена 39,10 лв.; LADIES` OUTER JACKET Цвят: бежово – цена 70,40 лв.; BESTSELLER PREMIUM Комплект памучно спално бельо с коледен мотив 200 cm x 220 cm Цвят: нави – цена 49,90 лв.; НОВО BESTSELLER Комплект коледно спално бельо Цвят: кафе 140 cm x 200 cm – цена 25,40 лв.; Комплект памучно спално бельо с коледен мотив 200 cm x 220 cm – цена 44,90 лв.; BESTSELLER PREMIUM Памучен комплект спално бельо 200×220 см Цвят: черeн Красиво спално бельо. Материалът е с отлично качество – цена 58,70 лв.; BESTSELLER САМО ОНЛАЙН Коледни декоративни LED светлини с таймер и различни режими на Цвят: многоцветен Отлично развитие. Красиви лампи – цена 9,90 лв.; Коледна украса във формата на коледна звезда 5 pack Цвят: златно Красив цвят, висококачествена изработка – цена 3,90 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция 05 Декември – 25 Декември 2025