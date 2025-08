В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Аксесоари Цвят: черeн – ценa 37,90 лв.; Папки за документи комплект от 2 бр 32,8 cm x 23,5 cm x 3 cm Цвят: пастелнорозово – цена 10,90 лв.; Несесер с принадлежности 13,5 cm x 20,5 cm x 4,5 cm Цвят: cин – цена 19,90 лв.; Магнитна купа за кучета и котки с регулиране на височината – цена 9,90 лв.; Раница How to train your dragon 33 cm x 21 cm x 10 cm – цена 17,90 лв.; Органайзер за документи 35,5 cm x 27,5 cm x 3 cm – цена 8,90 лв.; Настолен органайзер 18 cm x 12,2 cm x 28,4 cm – цена 12,90 лв.; Раница Spidey & His Amazing Friends 32 cm x 25 cm x 9 cm – цена 13,90 лв.; BESTSELLER Комплект: раница, кутия за обяд и бутилка Stitch – цена 16,90 лв.; Съдове за съхранение, 2 броя 11,5 cm × 11,5 cm × 9,5 cm – цена 7,90 лв.; Тиган 41,5 cm x 24 cm x 4,5 cm – цена 9,90 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция 05 Август – 23 Август 2025