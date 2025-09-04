В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Портмоне Цвят: черeн – цена 8,90 лв.; Горнище на бански костюм Цвят: фуксия – цена 8,90 лв.; Колан с метална катарама Цвят: черeн – цена 8,90 лв.; САМО ОНЛАЙН Памучни къси панталони с колан Цвят: тъмнозелено – цена 17,90 лв.; Памучни къси панталони с колан Цвят: бежово – цена 13,90 лв.; Самостоятелно стояща декорация Цвят: златно – цена 6,90 лв.; Тениска с щампа League of Legends Цвят: черeн – цена 13,90 лв.; Тениска с декоративен принт Цвят: Светло сиво – цена 8,90 лв.; САМО ОНЛАЙН Базова тениска с V-образно деколте Цвят: тъмнозелено – на 5,50 лв.; Кутия за носни кърпички Winnie The Pooh Цвят: многоцветен Интересна хартиена кутия за носна кърпичка – цена 7,50 лв.; САМО ОНЛАЙН Четка за кучета и котки Цвят: бял На котенцето много му харесва, като масаж го използваме – цена 7,90 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция 04 Септември – 08 Септември 2025