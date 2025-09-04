Sinsay Промоция 04 Септември – 08 Септември 2025

Публикувано в на 4 септември 2025 Mladen

В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Портмоне Цвят: черeн – цена 8,90 лв.; Горнище на бански костюм Цвят: фуксия – цена 8,90 лв.; Колан с метална катарама Цвят: черeн – цена 8,90 лв.; САМО ОНЛАЙН Памучни къси панталони с колан Цвят: тъмнозелено – цена 17,90 лв.; Памучни къси панталони с колан Цвят: бежово – цена 13,90 лв.; Самостоятелно стояща декорация Цвят: златно – цена 6,90 лв.; Тениска с щампа League of Legends Цвят: черeн – цена 13,90 лв.; Тениска с декоративен принт Цвят: Светло сиво – цена 8,90 лв.; САМО ОНЛАЙН Базова тениска с V-образно деколте Цвят: тъмнозелено – на 5,50 лв.; Кутия за носни кърпички Winnie The Pooh Цвят: многоцветен Интересна хартиена кутия за носна кърпичка – цена 7,50 лв.; САМО ОНЛАЙН Четка за кучета и котки Цвят: бял На котенцето много му харесва, като масаж го използваме – цена 7,90 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg

Sinsay Промоция 04 Септември – 08 Септември 2025
Sinsay Промоция 04 Септември – 08 Септември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Grand и Joy Оптики Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025 Grand и Joy Оптики Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025

В новата промоция на Grand и Joy Оптики ще откриете: - Готови за училище! Безплатен очен преглед! -50% ...
Немски Център Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025 Немски Център Промоция 01 Септември – 30 Септември 2025

В новата промоция на Немски Център ще откриете: Пола жени s.Oliver BLACK LABEL 11.904.78.4618-59A9 - цена 30,23 ...
Fashion Days Промоция 01 Септември – 14 Септември 2025 Fashion Days Промоция 01 Септември – 14 Септември 2025

В новата‎ промоция на Fashion Days ще намерите: Puma Стеснен спортен панталон с еластична талия Характеристики Цвят: ...