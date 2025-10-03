В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Възглавница във формата на тиква Цвят: светлозелено – цена 13,90 лв.; BESTSELLER Ботуши с височина до коляното Цвят: черeн – цена 59,90 лв.; Спортен панталон jogger Цвят: телесен цвят – цена 13,90 лв.; Играчка – Кола със сгъваема рампа Цвят: нави – цена 18,90 лв.; Светлинна декорация със звезди Цвят: черeн – цена 13,90 лв.; Рамка за снимка Frozen Цвят: многоцветен – цена 4,90 лв.; BESTSELLER PREMIUM Памучен комплект спално бельо Цвят: пастелнорозово Калъфките за възглавници са огромни – цена 32,90 лв.; Пухкава едночастна пижама Grinch Цвят: жълтозелено – цена 39,90 лв.; Памучна пижама с принт на гърба Цвят: многоцветен Тънък материал, приятен на допир – цена 18,90 лв.; Туристически обувки Цвят: черeн – цена 44,90 лв.; Къси чорапи 2 pack Superman Цвят: многоцветен – цена 5,90 лв. и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция 03 Октомври – 16 Октомври 2025