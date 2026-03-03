В новата‎ промоция на Sinsay ще намерите: Wide leg дънки с изпран ефект Plus size – цена 19,99 €; Цял бански костюм с пола Цвят: черeн – цена 14,99 €; Яке тип „байкер“ от изкуствена кожа Цвят: черeн – цена 19,99 €; Wide leg дънки с висока талия и протривания Цвят: черeн – цена 17,99 €; Памучна тениска с надпис Цвят: Друго – цена 5,99 €; Кулоти с добавка на лен Цвят: индиго – цена 14,99 €; Блуза с декоративен къс crochet ръкав Цвят: бледосиньо – цена 6,99 €; Якето от изкуствен велур, тип рамонеска Цвят: бежово – цена 22,99 €; Къси панталони със смес от лен Цвят: тъмнокафяво – цена 12,99 €; Миди рокля с колан и яка от лиоцел Цвят: светлосиньо – цена 17,99 €; Памучна тениска с бухнали ръкави Цвят: бледосиньо – цена 6,99 €; Двуредно regular fit сако от вискоза с ленена смес Цвят: черeн – цена 19,99 €; Памучна миди рокля с яка и ажурен мотив Цвят: нави – цена 19,99 € и много други.

Sinsay е модна марка, предлагаща красиви дрехи за жени, мъже и деца, както и богато разнообразие от интересни аксесоари за дома. Sinsay е част от групата на LPP, представители на марки като Reserved за България.

В България компанията има 29 магазина, като разполага и с онлайн магазин.

За повече информация, моля посетете сайта на Sinsay: www.sinsay.com/bg



Sinsay Промоция Рожден Ден 03 Март – 04 Март 2026