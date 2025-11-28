В новия каталог и брошура на ProMarket ще откриете: Енергийна напитка Hell класик 250 мл – цена 0,99 лв.; Газирана напитка Pepsi, Mirinda, 7 Up 330 мл кен – цена 1,1ч9 лв.; Сирене за деца краве Мероне 200 г – цена 4,19 лв.; Кашкавал Витоша 250 г или сирене краве 400 г Йовчев – цена 7,79м лв.; Кашкавал Витоша 250 г или сирене краве 400 г Йовчев – цена 4,69 лв.; Хляб Горублянски нарязан Елиаз 600 г – цена 2,19 лв.; Херинга филе Маринована пикантна или с лимон 220 г – цена 4,59 лв.; Пастет Vegetal Класик или с чушка Компас 125 г конс. – цена 1,59 лв.; Сметана сладкарска или готварска Халта 200 мл – цена 2,20 лв.; Домати белени TUTPEN DA VDOBOATERES PANINO Домати белени цели цели или рязани Panino 400 г конс – цена 1,99 лв.; Кифлички сладки с пължеж разл. Видове Гранд Комерс 250 г – цена 2,79 лв.; *Перилен препарат течен за цветно или бяло пране Магия 1.52 л – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

ProMarket Каталог Брошура 30 Ноември – 12 Декември 2025