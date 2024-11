ProMarket Каталог Брошура 24 Ноември – 05 Декември 2024 и 10 Ноември – 21 Ноември 2024

В новия каталог-брошура на магазини ProMarket ще откриете: Кашкавал от краве мляко КАЛА 1 кг – цена 14,99 лв.; Трюфели шоколадови карамел CW 205 г – цена 5,99 лв.; Сирене краве кутия или Селекция краве Дестан 400 г – цена 8,29 лв.; Кренвирши Деликатес Житница 300 г – цена 3,99 лв.; Сирене топено пушено восък Здравец 180 г – цена 2,65 лв.; Конс. Домати пасирани или Грах зелен The Chefs 680 г – цена 3,24 лв.; Хляб Горублянски нарязан Елиаз 600 г – цена 1,69 лв.; Бонбони Шоколатерия Рошен 194 г – цена 6,49 лв.; Бисквити разл. видове Ловита 1 бр/оп – цена 1,99 лв.; *Чували за смет с връзки 35 л х 15 бр Paclan или Кърпа микрофиб. 2 бр пакет 12 х 15 см ENJOY – цена 2,89 лв.; *Храна за котки разл. видове Friskies 4×85 г/ 300 г – цена 3,09 лв.; Кухненска ролка Jumbo синя Pick me 1 бр/оп – цена 3,59 лв.; Препарат разл. видове Доместос 750 мл – цена 4,99 лв.; Фолио алуминиево Pick me 10 м х 44 см – цена 2,99 лв.; *Салфетки Коледни АХА 20 бр – цена 2,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

За повече информация, моля посетете уебсайта на супермаркети ProMarket: www.promarket.bg

ProMarket Каталог Брошура 24 Ноември – 05 Декември 2024

ProMarket Каталог Брошура 10 Ноември – 21 Ноември 2024