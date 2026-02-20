ProMarket Каталог Брошура 22 Февруари – 05 Март 2026

Публикувано в на 20 февруари 2026

В новата брошура на ProMarket ще откриете: Бисквити Мираж разл. видове 178 г – цена 1.00 €; Кашкавал от краве мляко вак. Оп. 400 г – цена 2.50 €; Суха паста разл. видове Перун 50 г/60 г – цена 0.40 €; Кисело мляко 3,6% Здравец 500 г – цена 0.80 €; Кисело мляко 4,5% Верея 400 г – цена 0.75 €; Топено сирене шунка, сметана или ементал Hochland 90 г – цена 0.80 €; Винер Бони с топено сирене 200 г или Салам Чичовци Шпек мини 170 г – цена 1.40 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини ProMarket тук.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

За повече информация, моля посетете уебсайта на супермаркети ProMarket: www.promarket.bg

ProMarket Каталог Брошура 22 Февруари – 05 Март 2026

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Т Маркет Каталог Брошура 24 Февруари – 02 Март 2026 и 17 Февруари – 23 Февруари 2026 Т Маркет Каталог Брошура 24 Февруари – 02 Март 2026 и 17 Февруари – 23 Февруари 2026

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: какаово блокче (различни видове, 100 г, 0,66 €); банани ...

Кауфланд Каталог Брошура 23 Февруари – 01 Март 2026 и 16 Февруари – 22 Февруари 2026 Кауфланд Каталог Брошура 23 Февруари – 01 Март 2026 и 16 Февруари – 22 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: Баничка U-образна различни видове 120 г - цена 0,43 ...

Flora Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026 Flora Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Flora ще откриете: СВИНСКО КОНТРА ФИЛЕ КГ, охладен продукт, 1 кг - ...