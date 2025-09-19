В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Крем за мазане Hochland разл. видове 200 г – цена 4,39 лв.; Кашкавал от краве МЛЯКО ΚΑΛΑ 1 кг (400 г = 5.99 лв) – цена 14,99 лв.; Немско масло 82% 250 г – цена 4,99 лв.; Гъби печурки цели или нарязани Фамилекс 280 г конс. – цена 2,99 лв.; Ориз Екстра или Бланширан Panino 500 г – цена 1,89 лв.; Макарони препечени тръбички Етър 250 г – цена 1,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини ProMarket тук.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

За повече информация, моля посетете уебсайта на супермаркети ProMarket: www.promarket.bg

ProMarket Каталог Брошура 21 Септември – 02 Октомври 2025