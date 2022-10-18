ProMarket Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2022 и 14 Октомври – 20 Октомври 2022

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Майонеза класик Heinz, 235 г – цена 0,99 лв.; Кис. мляко 3,6% Верея, 400 г – цена 1,19 лв.; Олио Селце, 1 л – цена 4,19 лв.; Прясно мляко 3% Балкан, 1 л – цена 2,79 лв.; Кашкавал краве Белииса, 400 г – цена 8,39 лв.; Сирене Даная Маклер, 400 г/кутия – цена 6,99 лв.; Масло Саяна, 250 г – цена 5,49 лв.; Пуш. свинска плешка Крум Мушев, 1 кг – цена 10,39 лв.; Хляб на каменна пещ, 600 г или Селски със закваска, 500 г Демея – цена 1,39 лв. и много други.

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Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

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ProMarket Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2022

ProMarket Каталог Брошура 14 Октомври – 20 Октомври 2022