ProMarket Каталог Брошура 15 Декември – 31 Декември 2025 и 30 Ноември – 12 Декември 2025

В новия каталог брошура на ProMarket ще откриете: Бисквитиера Мокате Селекция 260 г – ценa 5,89 лв.; Бонбони Шоколатерия Рошен 194 г – цена 6,99 лв.; Заквасена сметана 20% 350 г – цена 3,09 лв.; Прясно мляко 3,7% 1,5 – цена 4,29 лв.; Кашкавал краве Бачо Илия 300 – цена 6,39 лв.; Сирене Алпенхайн Селект Бри или Камембер 125 г – цена 4,89 лв.; Майонеза ремиум Олинеза 250 г – цена 1,53 лв.; Кисело мляко 2,2% Боженци 400 г – цена 1,39 лв.; Млечна напитка Wave UHт разл. Видове 500 мл – цена 1,79 лв.; Кашкавал Витоша БДС Д. Маджаров 300 г – цена 11,39 лв.; Кашкавал за деца краве Мероне 200 г – цена 5,39 лв.; Здравец горски плод или ягодa 280 г – цена 1,49 лв.; Хляб Горублянски самун с квас нарязан Елиаз 500 г – цена 1,89 лв.; Македонска наденица или шунка Тандем 300 г – цена 5,39 лв.; Чоризо и бут 120 г Шунка вак. 210 г Д. Маджаров – цена 6,29 лв.; Замразени картофи прави 1 кг или къдрави 750 г WoT – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

За повече информация, моля посетете уебсайта на супермаркети ProMarket: www.promarket.bg

ProMarket Каталог Брошура 15 Декември – 31 Декември 2025

ProMarket Каталог Брошура 30 Ноември – 12 Декември 2025