ProMarket Каталог Брошура 10 Август – 21 Август 2025

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Кисело мляко разл. видове Бор-Чвор 200 г – цена 0,89 лв.; Бонбони Асорти разл. видове Рошен 145 г/154 г – цена 4,99 лв.; Кисело мляко БДС 3.6% Булгареа 500 г – цена 1,49 лв.; Кисело мляко 3.6% ЗНП Д. Маджаров 400 г – цена 1,55 лв.; Кисело мляко домашно с каймак Йовчев 990 г – цена 4,89 лв.; Кашкавал за деца Краве Мероне 200 г – цена 5,39 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини ProMarket тук.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

За повече информация, моля посетете уебсайта на супермаркети ProMarket: www.promarket.bg

