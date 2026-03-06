В новата брошура на ProMarket ще откриете: Кафе Класик Нова Бразилия МЛЯНО 100 г – цена 1.75 €; Кисело МЛЯКО Шопско 3,6% 400 г – цена 0.50 €; Бисквити Траяна класиК 160 г – цена 1.00 €; Прясно мляко 3% Верея 1 л – цена 1,45 €; Кисело мляко 4,5% Домлян 500 г – цена 0,85 €; Заквасена сметана 20% Olympus 350 г – цена 1,60 €; Кашкавал за деца Краве Мероне 200 г – цена 2,80 €; Кашкавал гюбек с подправки Здравец 500 г – цена 5,60 €; Македонска наденица Тандем 300 г – цена 2,70 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

ProMarket Каталог Брошура 08 Март – 19 Март 2026