В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Газирана напитка Pepsi, Mirinda, 7 Up 330 мл кен – цена 1,19 лв.; Бисквити Ловита разл. видове Рошен 1 бр/оп – цена 1,99 лв.; Бонбони разл. видове Славянка 190 г/182 г – цена 5,39 лв.; Прясно мляко 3.6% Булгареа 1 л – цена 2,79 лв.; Бекон или пушено филе Тандем 160 г слайс – цена 4,99 лв.; Салам шпек сандвич 330 г или Старопланински суджук 160 г Бони – цена 7,59 лв.; Газирана напитка разл. видове Дерби 3 л – цена 1,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

ProMarket Каталог Брошура 07 Септември – 18 Септември 2025