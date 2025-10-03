В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Бисквити Ловита разл. видове Рошен 1 оп. – цена 1,99 лв.; Сирене крем с протеин Бор Чвор 150 г – цена 2,79 лв.; Бисквити Мираж разл. видове 178 г – цена 2,29 лв.; Прясно мляко 3.6% Булгареа 1 л – цена 2,79 лв.; Кисело мляко 4% Боженци 400 г – цена 1,49 лв.; Прясно мляко 1.5% Верея 1 л – цена 2,59 лв.; Кисело мляко 3.6% 3HΠ Д. Маджаров 400 г – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини ProMarket тук.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

За повече информация, моля посетете уебсайта на супермаркети ProMarket: www.promarket.bg

ProMarket Каталог Брошура 05 Октомври – 16 Октомври 2025