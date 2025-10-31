В новия каталог и брошура на ProMarket ще откриете: Печен фъстък солен Кронос 1 кг – цена 6,49 лв.; Бонбони Шоколатерия Рошен 194 г – цена 6,99 лв.; Прясно мляко 3,7% Olympus 1,5 A – цена 4,29 лв.; Кисело мляко домашно с каймак Йовчев 990 г – цена 4,89 лв.; Кисело мляко 3,6% Опицвет 400 г + 100 г – цена 1,49 лв.; Кашкавал Витоша или без лактоза Д. Маджаров 380 г – цена 11,99 лв.; Луканкова наденица 330 г uлu шунка от бут 300 г Бони – цена 5,59 лв.; Кебапчета с бял пипер кофтета с лук Тандем 480 г – цена 7,49 лв.; Хляб Горублянски самун с квас нарязан Елиаз 500 – цена 1,89 лв.; Газирана напиткa Pepsi Mirinda 7 Up разл. видове 2 л – цена 2,45 лв.; Hanumka Lotte Алое вера натурал или ягода 500 мA – цена 2,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на ProMarket! ProMarket предлага специфичния вид търговия на дребно, който отговаря на необходимостта от удобство в живота на съвременния потребител.

Магазини ProMarket ще откриете на двайсет места в град София.

ProMarket Каталог Брошура 02 Ноември – 13 Ноември 2025