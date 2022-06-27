ProMarket Каталог Брошура 01 Юли – 07 Юли 2022 и 24 Юни – 30 Юни 2022

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Пуш. пилешки парти бутчета Крум Мушев, 1 кг – цена 6,49 лв.; Кафе Класик мляно или джезве Nova Brasilia, 100 г – цена 1,69 лв.; Кисело мляко 2% Булгарче, 400 г – цена 1,09 лв.; Масло 82% немско, 250 г – цена 5,39 лв.; Сирене краве Пастир, 200 г – цена 3,89 лв.; Кашкавал Здравец, 220 г – цена 4,19 лв. и много други.

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ProMarket Каталог Брошура 01 Юли – 07 Юли 2022

ProMarket Каталог Брошура 24 Юни – 30 Юни 2022