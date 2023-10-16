Plesio Каталог-Брошура 14 Октомври – 03 Ноември 2023

Публикувано в на 18 октомври 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на Plesio ще откриете: Motorola Moto G14 4/128GB Grey – цена 279,98 лв.; Motorola Moto G14 4/128GB Blue – цена 279,98 лв.; Turbo-X Fire II 2GB 4G Tablet 10.1″ Black – цена 199 лв.; Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB 4G Tablet 10.4″ Grey. Елегантен Galaxy таблет с обновен S Pen, дисплей 10,4″ с висока резолюция – цена 859 лв.; Samsung Galaxy Tab S9 128GB 5G Tablet 11″ GraphiteнС Dynamic AMOLED 2X дисплей 11″ WQXGA и мощен процесор Snapdragon® 8 Gen 2, WiFi/5G, четири високоговорителя AKG – цена 2049 лв.; Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 256 5G Tablet 14.6″ Graphite – ценa 2899 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на компютри, лаптопи, таблети, телевизори, фотоапарати, видеокамери, игри, телефони и аксесоари в новия каталог на Plesio:

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Магазинът на Plesio, с единствения в столицата безплатен паркинг, ще откриете на адрес: София, ул. Ангел Кънчев 5.

За повече информация, моля посетете сайта на Plesio: www.plesio.bg

Plesio Каталог-Брошура 14 Октомври – 03 Ноември 2023

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