Pepco Каталог-Брошура 28 Август – 17 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025

В новия каталог и брошура на Pepco ще откриете: Ватиран елек за момчета с качулка, размери: 134-170 см – цена 17 лв.; Детски суитшърт или панталони за момичета, с високо съдържание на памук – 6 лв., 3,07€ размери: 104-134 см или за момчета, с памук – 8 лв., 4,09 € размери: 134-170 см – ценa 6 лв.; Ватиран елек за момичета или момчета с качулка, размери: 104-134 см – цена 15 лв.; Суитшърт или панталони за момичета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 6 лв.; Клин за момичета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 5 лв.; Ватиран елек за момичета или момчета с качулка, размери: 134-170 см – цена 17 лв.; Суитшърт или панталони за момичета с памук, размери: 134-170 см – цена 8 лв.; Суитшърт или панталони за момчета с памук, размери: 134-170 см – цена 8 лв.; 7 чифта бикини за момичета 100% памук размери: 92-140 см – цена 9 лв.; 7 чифта боксерки за момчета с високо съдържание на памук, размери: 92-164 см – цена 18 лв. и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

