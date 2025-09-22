Pepco Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025 и 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Flora ще откриете: Пуловер или дамска пола с вискоза, размери: S-XXL – цена 18 лв.; Дамски суитшърт размери: S-XXL – цена 18 лв.; Дамска тениска 100% памук с перли, размери: S-XXL – цена 10 лв.; Дамска риза 100% памук размери: 34-46 – цена 18 лв.; Дамска рокля с набрана долна част, размери: S-XL – цена 15 лв.; Дамски дънки с памук, размери: 36-44 – цена 20 лв.; Мъжки суитшърт Bekkin с памук, размери: S-XXL – цена 18 лв.; Мъжко долнище Bekkin с памук, размери: S-XXL – цена 19 лв.; Мъжка тениска Bekkin 100% памук размери: М-XXL – цена 10 лв.; Бебешки суитшърт момичета или момчета, размери: 74-98 см – цена 7 лв.; Бебешко долнище за момичета или момчета, размери: 74-98 см – цена 7 лв.; Панталони за момче с памук, размери: 104 x 134 см – цена 15 лв. и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

Pepco Каталог-Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025

Pepco Каталог-Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025