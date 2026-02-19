В новата брошура на Pepco ще откриете: Спортни панталони Hot Wheels за момчета – цена 6.00 €; Тениска Hot Wheels за момчета, 100% памук SKU/PLU: 630721 – цена 5.00 €; Комплект от 2 тениски Hot Wheels за момчета, 100% памук SKU/PLU: 630025 – цена 6.00 €; Мъжка тениска Hot Wheels от 100% памук SKU/PLU: 631069 – цена 7.00 €; Пола за момичета Barbie SKU/PLU: 628659 – цена 6.00 €; Тениска с Барби за момичета SKU/PLU: 629576 – цена 4.00 €; Комплект от 4 чорапи Sonic the Hedgehog за момчета SKU/PLU: 631210 – цена 4.50 € и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

Pepco Каталог-Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026