Pepco Каталог-Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 и 28 Август – 17 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Pepco ще откриете: Суитшърт, панталон или ватиран елек суитшърт или панталон 18 лв., размери: S-XXL или елек – 20 лв., размери S-L – ценa 18 лв.; Дамски суитшърт Bekkin с памук, размери: S-XXL – цена 20 лв.; Дамски панталони Bekkin с памук, размери: S-XXL – цена 18 лв.; Дамски суитшърт Bekkin с високо съдържание на памук, размери: S-XXL – цена 18 лв.; Мъжка тениска Bekkin 100% памук размери: M-XXL – цена 10,лв.; Мъжки панталони Bekkin размери: S-XXL – цена 23 лв.; Момичешки суитшърт Bekkin с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 15 лв.; Момичешки суитшърт или панталон Bekkin с памук, размери: 134-170 см – цена 17 лв.; Момичешки панталони Bekkin С ВИСОКО съдържание на памук, размери: 104-134 CM – ценая 10 лв.; Комплект от 2 мъжки чорапи до глезена Bekkin размери: 39-46 – цена 5 лв. и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

Pepco Каталог-Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025

Pepco Каталог-Брошура 28 Август – 17 Септември 2025