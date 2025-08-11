В новия каталог и брошура на Pepco ще откриете: Тениска или панталон за момчета с лиценз на SpongeBob, 100% памук Тениска 100% памук – цена 5,50 лв.; Суитшърт или панталон за момичета с лиценз на Paw Patrol с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – церна 8 лв.; Суитшърт или клин за момичета с лиценз на Paw Patrol с високо съдържание на памук, суитшърт – цена 8 лв.; Суитшърт или панталон за момчета с лиценз на Paw Patrol с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 8,лв.; Чанта за момичета с лиценз на Paw Patrol размери: 18 x 15 x 4 см – цена 8 лв.; Блуза за момчета с лиценз на Paw Patrol, 100% памук размери: 104-134 см – цена 5 лв.; Панталони за момчета с лиценз на Paw Patrol с памук, размери: 104-134 см – цена 8 лв.; Блуза за момчета с лиценз на Paw Patrol, 100% памук размери: 104-134 см – цена 5 лв. и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

Pepco Каталог-Брошура 14 Август – 27 Август 2025