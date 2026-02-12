В новия каталог брошура на Pepco ще откриете: Суитшърт за момчета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 4,50 €; Кадифен суитшърт или панталОНИ за момичета размери: 104-134 см – цена 6 €; Суитшърт или панталони 100% памук за бебе момчета, размери: 74-98 см – цена 3 €; Панталони за момчета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 4,50 €; Суитшърт за момчета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 1,53 €; – цена 4,50 €; Дамски кадифен суитшърт или панталони суитшърт – 10,00 €/19,56 ЛВ., панталон – цена 7 €; Кадифен суитшърт или панталони за момичета размери: 104-134 см – цена 6 €; Кадифен суитшърт или панталони за момичета размери: 134-170 см – цена 7 €; Дамски дънки тип „mom jeans“ с високо съдържание на памук, размери: 36-44 – цена 12 € и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

Pepco Каталог-Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026