Pepco Каталог-Брошура 12 Март – 18 Март 2026

В новата брошура-каталог на Pepco ще откриете: дамска риза или панталон от 100% памук – дамска риза 10 € / 19,56 лв или дамски панталон 11 € / 21,51 лв, муселин, размери 34–44 – цена 10.00 €; дамска тениска от 100% памук, размери XS–XXL – цена 6.00 €; дамски пуловер с вискоза, размери XS–XXL – цена 7.00 €; дамска чанта с шал – цена 10.23 €; дамска чанта – цена 9.00 €; дамска тениска от 100% памук, размери XS–XXL – цена 5.00 €; дамска тениска с вискоза, размери XS–XXL – цена 5.00 €; дамска тениска от 100% памук с 3D апликация, размери XS–XXL – цена 6.00 €; дамска капитонирана раница – цена 11.00 €; дамска тениска от 100% памук, размери XS–XXL – цена 5.00 € и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

