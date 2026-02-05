В новия каталог брошура на Pepco ще откриете: Суитшърт FC Barcelona за момчета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 11.00 €; Панталони FC Barcelona за момчета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 9.71 €; Комплект: суитшърт, панталони и тениска за бебе момчета, с памук, размери: 74-98 см – цена 12.00 €; Футболна топка FC Barcelona размер 5, 0 22 см – цена 9.20 €; Тениска FC Barcelona за момчета с високо съдържание на памук, размери: 104-134 см – цена 7.00 € и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

Pepco Каталог-Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026