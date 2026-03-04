Pepco Каталог-Брошура 05 Март – 11 Март 2026 и 26 Февруари – 04 Март 2026

В новата брошура на Pepco ще откриете: Великденска колекция – цена от 2,50 €; Керамична чиния за основно ястие диаметър 27 см – цена 3,00 €; Керамична чиния за основно ястие диаметър 27 см – цена 4,00 €; Керамична чиния за десерт диаметър 21 см – цена 3,00 €; Порцеланова чаша вместимост 350 мл – цена 2,50 €; Доломитов контейнер вместимост 1150 мл – цена 5,00 €; LED декорация Със стъкло, размери: 17 х 11 х 11 см – цена 4,50 €; Ароматна свещ стъкло, диаметър 13,5 см, Височина 8 см – цена 5,00 € и много други.

Pepco е европейска верига за дискаунт магазини, в които можете да откриете най-ниските цени на дрехи и аксесоари за цялото семейство, както и артикули за декориране и организиране на дома! Pepco стартира преди 14 години в Полша, а в момента разполага с повече от 1400 магазина в различни държави и над 13 000 служителя.

Веригата Pepco разполага със 156 магазина в по-големите градове като: София, Пловдив, Варна, Русе, Габрово, Враца, а скоро и в повечето градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Pepco: www.pepco.bg

