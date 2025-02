В новата‎ промоция на Parfium.bg ще намерите: Versace Bright Crystal Тоалетна вода за жени EDT Versace Bright Crystal е истинско бижу в света на парфюмерията, създадено от един от най-известните модни брандове в света – Versace, 50 мл – цена 89,99 лв.; Carolina Herrera Good Girl Blush Elixir Парфюмна вода за жени EDP Carolina Herrera Good Girl Blush Elixir е вдъхновяващ аромат, който улавя същността на женствеността с елегантна и съблазнителна комбинация от цветни и ориенталски нотки, 50 мл – цена 189,99 лв.; Jimmy Choo I Want Choo Парфюмна вода за жени EDP Изтънченото дамско ухание I Want Choo е лансирано от британския бранд Jimmy Choo през 2020 година. Ароматът е топъл, сладък и неустоимо секси, посветен е на съвременната динамична и изтънчена жена, 40 мл – цена 69,99 лв.; Armani Stronger With You Intensely Парфюмна вода за мъже без опаковка EDP, 100 мл – цена 150,99 лв.; Tiziana Terenzi Kirke Extrait De Parfum Парфюмен екстракт без опаковка, 100 мл – цена 176,99 лв.; Jean Paul Gaultier Le Male Тоалетна вода без опаковка – цена 99,99 лв. и много други.

Parfium.bg е български онлайн магазин за оригинални парфюми, луксозна козметика и подаръчни комплекти на най-добрите световни марки, на винаги ниски цени.

Компанията разполага и с физически магазин, който може да откриете на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 22.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfium.bg: www.parfium.bg



Parfium.bg Промоция Свети Валентин 04 Февруари – 14 Февруари 2025