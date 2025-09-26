Parfium Промоция 26 Септември – 02 Октомври 2025

В новата‎ промоция на Parfium ще намерите: Mont Blanc Explorer Парфюмна вода за мъже EDP, 30 ml – ценa 46,99 лв.; Armaf Club De Nuit Man Intense Тоалетна вода за мъже EDT, 105 мл – цена 60,99 лв; Dolce & Gabbana Light Blue Тоалетна вода без опаковка, 100 мл – цена 79,99 лв.; Lattafa Khamrah Унисекс подаръчен комплект – цена 79,99 лв.; Rabanne Lady Million Подаръчен комплект – цена 128,99 лв.; Versace Bright Crystal Тоалетна вода за жени EDT, 30 мл – цена 62,99 лв.; Filorga Global Repair Advanced Дълбоко възстановяващ подмладяващ крем за лице без опаковка, 50 мл- цена 89,99 лв.; Filorga Time-Filler Eyes 5XP Противостареещ околоочен крем, 15 мл – цена 66,99 лв.; Filorga Time-Filler Intensive Мулти-коригиращ серум против бръчки без опаковка, 30 мл – цена 49,99 лв.; Filorga Sleep And Lift Нощен крем с лифтинг ефект, 50 мл – цена 99,99 лв. и много други.

Parfium.bg е български онлайн магазин за оригинални парфюми, луксозна козметика и подаръчни комплекти на най-добрите световни марки, на винаги ниски цени.

Компанията разполага и с физически магазин, който може да откриете на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 22.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfium.bg: www.parfium.bg

