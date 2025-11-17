Parfium Промоция 19 Ноември – 23 Ноември 2025

В новата промоция на Parfium ще намерите: Arabians Tonka Унисекс парфюмна вода EDP Унисекс парфюмът Arabians Tonka е лансиран от нишовия бранд Montale през 2019 година. В уханието са преплетени ориенталски, дървесни и пикантни нотки, 2 ml – цена 12,99 лв.; Intense Cafe Унисекс парфюмна вода EDP Montale Intense Cafe е прекрасен нишов аромат с ориенталски характер, 2 ml – цена 7,99 лв.; Red Tobacco Унисекс парфюмна вода EDP Парфюмът Mancera Red Tobacco е представен през 2017 година. Уханието е подходящо, както за мъже, така и за жени, 2 ml – цена 12,99 лв.; Hacivat Extrait De Parfum Парфюмен екстракт без опаковка. През 2017 година новата парфюмерийна марка от Турция Nishane представи серия от аромати Shadow Play. Ароматната трилогия включва и парфюма Hacivat, 100 ml – цена 269,99 лв. и много други.
Parfium.bg е български онлайн магазин за оригинални парфюми, луксозна козметика и подаръчни комплекти на най-добрите световни марки, на винаги ниски цени.
Компанията разполага и с физически магазин, който може да откриете на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 22.
За повече информация, моля посетете сайта на Parfium.bg: www.parfium.bg