Parfium Промоция 15 Октомври – 28 Ноември 2025

В новата‎ промоция на Parfium ще намерите: Clarins Double Serum Eye Козметичен комплект за жени 20 ml – цена 119,99 лв.; Lattafa Khamrah Унисекс подаръчен комплект 200 ml – цена 88,99 лв.; Versace Dylan Blue Тоалетна вода без опаковка EDT 100 ml – цена 72,99 лв.; Shiseido Shiseido Expert Sun Protector Face & Body Lotion SPF 50+ Слънцезащитен лосион за лице и тяло 150 ml – цена 43 99 лв.; Lancaster Protection In Motion SPF30 Охлаждащ слънцезащитен спрей за тяло без опаковка 200 ml – цена 29,99 лв.; Shiseido Shiseido Expert Sun Protector Face & Body Lotion SPF 30 Слънцезащитен лосион за тяло 150 ml – цена 49,99 лв.; Suga Buba Shimmering Sunscreen SPF 20+ Слънцезащитен лосион с блестящ ефект 100 ml – цена 46,99 лв.и много други.

Parfium.bg е български онлайн магазин за оригинални парфюми, луксозна козметика и подаръчни комплекти на най-добрите световни марки, на винаги ниски цени.

Компанията разполага и с физически магазин, който може да откриете на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 22.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfium.bg: www.parfium.bg

