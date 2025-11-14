Parfium Промоция Черен Петък 13 Ноември – 16 Ноември 2025

В новата промоция на Спорт Депо ще откриете: Boucheron Quatre (50 ml) – 49,99 лв.; Mont Blanc Explorer (100 ml) 93,99 лв.; Jimmy Choo I Want Choo (100 ml) 108,99 лв.; Armaf Club De Nuit Man (200 ml) – 97,99 лв.; Versace Man Eau Fraiche (EDT) 64,99 лв.; Dolce & Gabbana K By Dolce & Gabbana (мъжки EDP) – 103,99 лв.; Versace Eros Parfum – 144,99 лв.; Dolce & Gabbana Devotion (женски EDP) – 74,99 лв.; Mont Blanc Signature (женски EDP) – 46,99 лв. и много други.

Parfium.bg е български онлайн магазин за оригинални парфюми, луксозна козметика и подаръчни комплекти на най-добрите световни марки, на винаги ниски цени.

Компанията разполага и с физически магазин, който може да откриете на адрес: гр. София, ул. Иван Вазов 22.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfium.bg: www.parfium.bg

