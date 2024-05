В новата‎ промоция на Parfimo ще намерите: BOURJOIS PARIS VOLUME GLAMOUR ULTRA BLACK Спирала за обем за жени 12 ml нюанс 61 Ultra Black – ценa 9 лв.; BOURJOIS PARIS KHOL & CONTOUR & SHARPENER Дълготраен молив за очи с острилка за жени 1,2 гр нюанс 001 Noir-issime – цена 4,90 лв.; ZMILE COSMETICS BEAUTY CASE VELVETY LIMITED GREY Комплекти за грим за жени 80,2 гр – цена 50,50 лв.; ZMILE COSMETICS EVERYBODY´S DARLING Комплекти за грим за жени 76,2 гр – цена 26,90 лв.; NYX PROFESSIONAL MAKEUP FA LA LA L.A. LAND 12 DAYS OF KISSMAS Адвентен календар -цена 59,40 лв.; 2K FABULOUS BEAUTY TRAIN CASE Куфар с гримове за жени 66,9 гр – цена 23,90 лв.; 2K ALL ABOUT BEAUTY TRAIN CASE Куфарче с гримове за жени – цена 21,30 лв.; NYX PROFESSIONAL MAKEUP SLIM LIP PENCIL Кремообразен дълготраен молив за устни за жени 1 гр нюанс 802 Brown – цена 11,20 лв.; BOURJOIS PARIS CONTOUR EDITION Молив за устни за жени 1,14 гр нюанс 01 Nude Wave – цена 6,40 лв. и много други.

Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfimo: www.parfimo.bg



Parfimo Промоция 29 Май – 04 Юни 2024