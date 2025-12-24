Parfimo Промоция 24 Декември 2025 – 13 Януари 2026

В новата промоция на Parfimo ще намерите: Armaf Club de Nuit Woman Eau de Parfum за жени 105 ml Eau de Parfum флорално-плодов – ценa 49,90 лв.; The Woods Collection Natural Royal Night Eau de Parfum 100 ml – цена 82 лв.; Ard Al Zaafaran Yara Eau de Parfum за жени 50 ml Eau de Parfum ориенталско-ванилов гурме стар вид – цена 12,50 лв.; Al Haramain Détour Noir Eau de Parfum 100 ml Eau de Parfum амброво-пикантен – цена 34,50 лв.; Carolina Herrera 212 VIP Men Eau de Toilette за мъже 100 ml ТЕСТЕР Eau de Toilette ориенталско-дървесен – цена 81,70 лв.; BIODERMA Atoderm Intensive Ultra-Soothing Foaming Gel Подхранващ душ гел за много чувствителна и атопична кожа 1000 ml Душ гел – цена 36,70 лв.; L’Occitane Shea Butter Intensive Hand Balm Балсам за ръце с бамбуково масло за жени 150 ml Крем за ръце Натурална масло от ший – цена 41,50 лв.; ECRU Curl Perfect Hydrating Shampoo Хидратиращ шампоан 240 ml Шампоан Къдрава коса Вълнообразна коса Cruelty free хидратация задържане на вълни и къдрици – цена 36,10 лв. и много други.
Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.
