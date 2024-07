В новата‎ промоция на Parfimo ще намерите: GARNIER AMBRE SOLAIRE SUPER UV OVER MAKEUP PROTECTION MIST SPF50 Слънцезащитна мъгла преди или след грим 75 ml – цена 18 лв.; NUXE RÊVE DE MIEL FACE AND BODY ULTRA-RICH CLEANSING GEL Омекотяващ душ гел за лице и тяло за жени 750 ml – цена 39,60 лв.; GILLETTE VENUS SATIN CARE FOR PUBIC HAIR & SKIN Самобръсначка за бикини зона и интимни места за жени 1 бр – цена 23,60 лв.; HUGO BOSS BOSS BOTTLED Парфюмен душ гел за мъже 200 ml – цена 29,30 лв.; NUXE HUILE PRODIGIEUSE FLORALE Подаръчен комплект масло за тяло Huile Prodigieuse Florale Multi-Purpose Dry Oil 100 ml + гел крем Créme Prodigieuse Boost Multi-Correction Gel Cream 15 ml – цена 39,50 лв.; NUXE PRODIGIEUX NÉROLI RELAXING SCENTED SHOWER GEL Душ гел с аромат на нероли и бергамот за жени 200 ml – цена 17,40 лв.; BIODERMA ATODERM ULTRA-NOURISHING Подхранващо и успокояващо душ олио за много суха и чувствителна кожа 1000 ml – цена 38,50 лв. и много други.

Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.

Parfimo Промоция 17 Юли – 23 Юли 2024