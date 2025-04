В новата‎ промоция на Parfiumo ще намерите: Clinique Happy For Men Одеколон за мъже 100 ml – цена 45,50 лв.; Ferragamo Incanto Shine Eau de Toilette за жени 100 ml Eau de Toilette флорално-плодов ананас – цена 48,10 лв.; Elizabeth Arden Green Tea Eau de Toilette за жени 100 ml Eau de Toilette цитрусово-ароматичен зелен чай – цена 24,60 лв.; DKNY DKNY Be Delicious Fresh Blossom Eau de Parfum за жени 100 ml Eau de Parfum флорално-плодов – цена 54 лв.; BOURJOIS Paris MAX Intensité Спирала за мигли за интензивен цвят и обем за жени 12 ml нюанс 1 Intense Black Спирала За обем черен – цена 8 лв.; Clarins Make-up Heroes Подаръчен комплект нюанс 01 Perfect Black спирала Wonder Perfect Mascara 4D 8ml + масло за устни Lip Comfort Oil 7 ml 03 Cherry + основа за грим SOS Primer White 5 ml + основа и серум под спирала SOS Lashes Serum Mascara 3 ml + козметична чантичка – цена 70,70 лв.; Clarins Make-up Essentials Подаръчен комплект основа за грим SOS Primer 5 ml 00 Universal Light + основа за грим Instant Smooth Perfecting Touch 4 ml + спирала Wonder Perfect Mascara 4D 3 ml 01 Perfect Black + масло за устни Lip Comfort Oil 1,4 ml 03 Cherry – цена 27,90 лв. и много други.

Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfimo: www.parfimo.bg



Parfimo Промоция 16 Април – 22 Април 2025



