В новата промоция на Parfimo ще откриете: NARCISO RODRIGUEZ FOR HER Eau de Parfum за жени 100 ml – цена 152,20 лв.; DOLCE&GABBANA LIGHT BLUE Eau de Toilette за жени 100 ml – цена 121,50 лв.; GUESS GUESS 1981 LOS ANGELES Eau de Toilette за жени 100 ml – цена 40,60 лв.; CALVIN KLEIN EUPHORIA Eau de Parfum за жени 100 ml – цена 79,80 лв.; KARL LAGERFELD KARL LAGERFELD FOR HER Eau de Parfum за жени 85 ml – цена 41,50 лв.; BOURJOIS PARIS KHOL & CONTOUR & SHARPENER Дълготраен молив за очи с острилка за жени 1,2 гр нюанс 001 Noir-issime – цена 4,20 лв.; ESSENCE JUICY BOMB SHINY LIPGLOSS Блясък за устни с плодов аромат за жени 10 ml нюанс 101 Lovely Litchi – цена 4,20 лв. и много други.

Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfimo: www.parfimo.bg



Parfimo Промоция 13 Септември – 19 Септември 2023

Parfimo Промоция 13 Септември – 19 Септември 2023

Parfimo Промоция 13 Септември – 19 Септември 2023