Parfimo Промоция 09 Октомври – 15 Октомври 2024

В новата‎ промоция на Parfimo ще намерите: Roberto Cavalli Paradiso au de Parfum за жени 75 ml Eau de Parfum флорално-дървесно-мускусен жасмин цитруси – цена 69 лв.; Roberto Cavalli Just Cavalli For Her Eau de Toilette за жени 75 ml Eau de Toilette флорално-плодов флорален – цена 55 лв.; Roberto Cavalli Paradiso Eau de Parfum за жени 30 ml Eau de Parfum флорално-дървесно-мускусен жасмин цитруси – цена 44,40 лв.; Roberto Cavalli Paradiso Eau de Parfum за жени 50 ml Eau de Parfum флорално-дървесно-мускусен жасмин цитруси – цена 61,50 лв.; Roberto Cavalli Paradiso Azzurro Eau de Parfum за жени 75 ml – цена 69,10 лв.; L’Oréal Professionnel Absolut Repair Professional Shampoo Шампоан за силно изтощена коса за жени 500 ml Шампоан Увреденa косa хидратация подхранване регенерация лесно разресване – цена 48,60 лв.; L’Oréal Paris Elseve Hyaluron Plump Moisture Shampoo Хидратиращ шампоан с хиалуронова киселина за жени 1000 ml Шампоан Суха коса хиалуронова киселина хидратация обем блясък – цена 29 лв.; L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss Leave-In Serum Регенериращ серум за блестяща коса за жени 150 ml Серум за коса гликолова киселина – цена 24,60 лв.; Batiste Heavenly Volume Сух шампоан за обем и свежест на косата за жени 200 ml Сух шампоан Фина коса – цена 10,60 лв. и много други.

Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.

Parfimo Промоция 09 Октомври – 15 Октомври 2024