Parfimo Промоция 05 Август – 18 Август 2026

В новата промоция на Parfimo.bg ще откриете: Eisenberg Firming Remodelling Mask 75 ml – 42,50 €; Eisenberg Anti-Age Treatment 50 ml – 84,50 €; Eisenberg J’ose Eau de Parfum за жени 50 ml – 64,50 €; Eisenberg All-Over Moisturising Mask 75 ml – 45,50 €; Eisenberg Anti-Age Complex 50 ml – 39,00 €; Eisenberg Back To Paris Eau de Parfum за жени 100 ml – 89,00 €; Eisenberg Back To Paris Eau de Parfum за жени 50 ml – 56,00 €; Eisenberg Bi-Phase Pure Make-Up Remover 150 ml – 28,50 €; Eisenberg Body Lifting Treatment 150 ml – 78,50 €; Eisenberg Comforting Calming Serum 30 ml – 61,50 €; Eisenberg Diabolique Eau de Parfum за жени 100 ml – 89,00 €; Eisenberg Diabolique Eau de Parfum за жени 30 ml – 37,00 €; Eisenberg Diabolique Eau de Parfum за жени 50 ml – 60,50 €; Eisenberg Eau Fraîche Délicate Eau de Parfum за жени 100 ml – 118,50 € и много други.
Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.
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