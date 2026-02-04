Parfimo Промоция 04 Февруари – 24 Февруари 2026

Публикувано в на 4 февруари 2026

В новата‎ промоция на Parfimo ще намерите: Gulf Orchid Musk Collection Tropical Fruits Eau de Parfum 60 ml Eau de Parfum флорален – цена 35 €; Gulf Orchid Mocktail Collection Cherry Kokomo Eau de Parfum 100 ml Eau de Parfum цитрусов плодов ванилия – цена 40 €; Gulf Orchid Musk Collection Angel Musk Eau de Parfum 60 ml Eau de Parfum ориенталски – цена 35 €; Armaf Club de Nuit Intense Man Eau de Toilette за мъже 105 ml Eau de Toilette дървесно-пикантен – цена 27,60 €; Armaf Club de Nuit Intense Man Парфюм за мъже 150 ml Парфюм ароматичен-плодов – цена 44,10 €; Armaf Odyssey Mandarin Sky Eau de Parfum за мъже 100 ml Eau de Parfum цитрусов-гурме – цена 20,30 €; Afnan Supremacy Collector’s Edition Eau de Parfum за мъже 100 ml Eau de Parfum шипрово-плодов – цена 55 €; Maison Alhambra La Rouge Baroque Extreme Eau de Parfum 100 ml Eau de Parfum ориенталско-флорален – цена 17 € и много други.

Parfimo.bg е представител за България на най-голямата фирма за онлайн продажби и търговия на едро на оригинални маркови парфюми и козметика в Централна Европа – El Nino Parfum, която включва електронни магазини в седем европейски страни и един в Северна Америка. PARFIMO.BG е най- големият вносител на качествени парфюми и козметика в България. Търговският бранд разполага с богата продуктова гама от над 438 000 продукта на около 400 световно известни козметични и парфюмерийни марки, подредени в различни категории. Фирмата гарантира за качеството на своите продукти, чрез международни сертификати за качество, които са достъпни за клиентите на интернет парфюмерията.

За повече информация, моля посетете сайта на Parfimo: www.parfimo.bg

