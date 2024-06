В новата‎ промоция на магазини Ozone ще намерите: Преносима кошара на 1 ниво Cangaroo – Skyglow, мента – цена 94,99 лв.; Medi-Peel Peptide 9 Слънцезащитен стик, SPF50+, 20 g – цена 34,29 лв.; Лаптоп HP – ProBook 450 G10, 15.6″, FHD, 16GB, 512GB, Pike Silver – цена 1599 лв.; Комплект за чай ABYstyle Disney: Beauty & The Beast – Mrs. Potts and Chip – цена 84,99 лв.; Пъзел Black Sea от 500 части – Нощният пазител на гората – цена 13,99 лв.; Настолна игра Exploding Kittens: Recipes For Disaster – парти – цена 42,99 лв.; Раница за детска градина Cerda Sonic – 30 cm – цена 29,99 лв.; Калъф Apple – Silicone MagSafe, iPhone 15 Pro, Guava – цена 79,99 лв.; Гейминг слушалки SteelSeries – Arctis 9X, Xbox Series X, безжични, черни – цена 299,00 лв.; Гейминг клавиатура Razer – Ornata V3 X, RGB, черна – цена 74,99 лв.; Mario vs. Donkey Kong (Nintendo Switch) – цена 84,99 лв.; Гейминг комплект Logitech – G502 X + G240, черен – цена 139,99 лв.; Гейминг комплект A4Tech Bloody – B1700, Esports, черен – цена 69,99 лв. и много други.

Ozone.bg е един от най-известните български онлайн магазини, като мотото му е „Сайт за забавление“. В него може да откриете всякакви находки за вашето свободно време. Изберете любима игра, красив филм, интересна книга и още много.

За повече информация, моля посетете сайта на Ozone: www.ozone.bg



Ozone Промоция 19 Юни – 30 Юни 2024