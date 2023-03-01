В новата промоция на Ozone – Дом с характер, ще получите до -40% на продукти за дома. Тук ще намерите: Компактен сушилник за съдове Brabantia – SinkSide, Dark Grey – цена 69,90 лв.; Касерола Berlinger Haus – Metallic Line Burgundy Edition, 16 cm, с протектор – цена 22,20 лв.; Възглавница Dream On Air – Comfort, 70 х 41 х 12 cm – цена 59,20 лв.; Кафеавтомат Philips – Series 1200, 15 бара, 1.8l, сребриста – цена 649 лв.; Комплект кухненски ножове Berlinger Haus – 6 части – цена 30,99 лв. и много други.

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Ozone Промоция 01 Март – 15 Март 2023