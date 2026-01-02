В новата промоция на Office 1 ще откриете: Монитор Hikvision DS-D5027F3-2P2, 27“, IPS E-LED, 1920 x 1080, 300 cd/m2, 14 ms, HDMI, VGA – цена 299,88 лв.; Таблет Pritom B8, 8“, Octa Core, 5G, 64 GB, 8 GB RAM, Android, 13, IPS, A523 Octa Core, предна камера 2 MP, сив – цена 167,88 лв.; Кафе машина Krups Genio S KP240B10, 1500 W, антрацит, в комплект с Nescaf? Dolce Gusto Кафе капсули, 80 броя – цена 169,00 лв.; Кърпи за почистване Office 1, универсални, 100 броя – цена 7,19 лв.; Лазерен принтер Brother DCP-1622WE, 3 в 1 – цена 323,88 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на канцеларски материали, офис продукти и техника в новия каталог на Office 1.

– Нови намаления на копирна хартия, тонери, офис техника, канцеларски материали, рекламни сувенири и мебели!

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Office 1 тук.

Верига Office 1 разполага с магазини в 62 града, в цялата страна.

За повече информация, моля посетете сайта на Office 1: www.office1.bg

Office 1 Промоция 01 Януари – 31 Януари 2026