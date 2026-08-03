Office 1 Промоция 01 Август – 31 Август 2026

Публикувано в на 3 август 2026

В новата промоция на Office 1 ще откриете: Мишка Philips Momentum, геймърска, USB, 7 бутона – 11,51 €; HAN Хоризонтална поставка Klassik, жълта – 2,78 €; Lavazza Кафе на зърна Qualitá Rossa, 1 kg – 30,70 €; Nescafé Dolce Gusto Кафе капсула Espresso Intenso, 48 броя – 13,99 €; Лазерен принтер HP LaserJet MFP M140w, 3 в 1, монохромен, A4, Wi-Fi – 130,00 €; Директорски стол RFG Enjoy HB, дамаска и меш, Tilt механизъм, до 130 kg, черна седалка, черна облегалка – 174,82 €; Градинска маса RFG Step, кръгла, пластмасова, бяла – 64,38 €; Градински стол RFG Moon, пластмасов, до 120 kg, бял – 40,03 €; Zebra Гел ролер Ola Gel, автоматичен, 0.5 mm, син – 0,85 €; Zebra Химикалка Z-Grip Pastel, 1.0 mm, жълта – 1,00 €; Office 1 Маркиращи клещи, двуредови, 20 символа – 29,39 €; Сак за фитнес и пътуване Kingsons Flexcarry, 3 в 1, сив – 47,99 €; Раница за лаптоп Kingsons Gearmax, 15.6“, 20.5 L, тъмносиня – 58,85 € и много други.

Разгледайте промоциите на канцеларски материали, офис продукти и техника в новия каталог на Office 1.

– Нови намаления на копирна хартия, тонери, офис техника, канцеларски материали, рекламни сувенири и мебели!

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Office 1 тук.

Верига Office 1 разполага с магазини в 62 града, в цялата страна.

За повече информация, моля посетете сайта на Office 1: www.office1.bg

Office 1 Промоция 01 Август – 31 Август 2026
Office 1 Промоция 01 Август – 31 Август 2026

Тагове: , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Office 1 Промоция 01 Юли – 31 Юли 2026 Office 1 Промоция 01 Юли – 31 Юли 2026

В новия каталог-брошура на Office 1 ще откриете: Ламинатор Fellowes Lunar, A4, за фолио до 125 микрона, ...

Office 1 Промоция 01 Юни – 30 Юни 2026 Office 1 Промоция 01 Юни – 30 Юни 2026

В новата промоция на Office 1 ще намерите: Office 1 Папка, PP, с перфорация, синя, 50 броя ...

Office 1 Промоция 01 Април – 30 Май 2026 Office 1 Промоция 01 Април – 30 Май 2026

В новата‎ промоция на Office 1 ще намерите: Learning Resources Лов на цветни моркови, игра за фината ...